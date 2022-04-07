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Dünya Ukrayna sayıyı duyurdu: Gün içinde...
Dünya

Ukrayna sayıyı duyurdu: Gün içinde...

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 676 sivilin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 23:24:00 -
Ukrayna sayıyı duyurdu: Gün içinde...

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 4 bin 676 sivilin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.

Vereşçuk, düzenlediği brifingde, 7 Nisan'da insani yardım koridorları üzerinden yapılan tahliyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus güçlerin ablukası altındaki Mariupol ve Berdyansk'tan 3 bin 256 sivilin otobüsler ve kendi araçlarıyla Zaporojiya'ya geçtiğini bildiren Vereşçuk, Luhansk eyaletinin farklı şehirlerinden de 1420 kişinin güvenli bölgelere ulaştığını belirtti.

Vereşçuk, gün içinde toplam 4 bin 676 sivilin tahliye edildiğini, tahliyelerin yarın süreceğini kaydetti.

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