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Aktüel Ukrayna Savunma Bakanı Taran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Ukrayna Savunma Bakanı Taran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:08:42 -
Ukrayna Savunma Bakanı Taran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KİEV (AA) - Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Taran, haber kategorisinden Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriye’de 'savaş oyunu' oynayan Selva" fotoğrafını beğenen Taran, spor kategorisinde de Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" fotoğrafı için oy kullandı.

Fotoğrafları ilginç bulduğunu söyleyen Taran, onları beğendiğini ifade etti.

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