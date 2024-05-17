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Dünya Ukrayna: 'Şahed' tipi 20 İHA ile topraklarımıza peş peşe saldırı gerçekleştirdi... Haberi ajanslara düştü
Dünya

Ukrayna: 'Şahed' tipi 20 İHA ile topraklarımıza peş peşe saldırı gerçekleştirdi... Haberi ajanslara düştü

Yeniakit Publisher
2024-05-17 17:19:00 - 2024-05-17 17:59:50
Ukrayna: 'Şahed' tipi 20 İHA ile topraklarımıza peş peşe saldırı gerçekleştirdi... Haberi ajanslara düştü

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın "Şahed" tipi 20 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi. Öte yandan NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, Harkiv bölgesine saldırılarını yoğunlaştıran Rusya'nın, Ukrayna'da büyük bir atılım yapmak için sahada yeterli güce sahip olmadığını söylemesi gündemi meşgul etti.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Ukrayna'ya İHA saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus ordusunun saldırılarda "Şahed" tipi 20 İHA kullandığı kaydedilen açıklamada, İHA'ların Rusya'nın Primorsk-Ahtarsk ve Kursk bölgelerinden fırlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin muharebe çalışmaları sonucu tüm İHA'ların Harkiv, Poltav, Vinnitsa, Odessa ve Mıkolayiv bölgelerinde vurulduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanı: "Rus ordusu, Ukrayna'yı yedek asker kullanmaya zorluyor"

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cephe hattındaki durumu değerlendirdi.
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Ukrayna'nın doğusunda durumun zorlaşması nedeniyle birkaç gündür Harkiv bölgesinde "muharebe operasyonları" yürüten birliklerle çalıştığını belirten Sırskiy, Rus ordusunun aktif muharebe alanını yaklaşık 70 kilometre genişlettiğini, böylece ülkesini yedek askerleri kullanmaya zorladığını ifade etti.

Sırskiy, Rus ordusunun ana çabalarını Strileça-Liptsi yönlerine ve Vovçansk'ın ele geçirilmesine yoğunlaştırdığını, Biliy Kolodyaz köyüne ulaşarak Ukrayna birliklerine arkadan saldırmak istediklerini anlattı.

Bu amaçla Rus ordusunun kuzeydeki birliklerini önemli ölçüde güçlendirdiğine dikkati çeken Sırskiy, "Düşman, birliklerimizin yeniden konuşlandırıldığını fark etmesiyle planlanandan çok daha erken saldırı başlattı ancak savunmamızı kırmayı başaramadı. İleride ağır çatışmaların olacağının ve düşmanın buna hazırlandığının farkındayız." ifadelerini kullandı.

Sırskiy, bu koşullarda mevzileri savunarak Rus ordusunun ilerlemesini engellemelerinin gerektiğini vurguladı.

NATO'dan Rusya iddiası: İlerleme kaydedecek güçte değil.... Gündemi meşgul etmişti.. İşte o haberin detayları...

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli, Brüksel'de yapılan NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nın ardından basına açıklama yaptı.

Rusya'nın, son günlerde Harkiv bölgesine yoğunlaştırdığı saldırılarına değinen Cavoli, Ukraynalı meslektaşlarıyla yakın temas halinde olduğunu belirtti.

Cavoli, "Ruslar, stratejik bir atılım yapmak için gerekli sayıya sahip değiller. Hatta bunu yapabilecek beceri ve yeteneğe de sahip değiller" değerlendirmesini yaptı.

Rusya, son günlerde Harkiv bölgesinde saldırılarını yoğunlaştırarak, bu bölgeyi yeniden sıcak cephe hattına dahil etmiş ve 15 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirmişti.

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