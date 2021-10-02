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Dünya Ukrayna Saakaşvili'ye sahip çıktı
Dünya

Ukrayna Saakaşvili'ye sahip çıktı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 13:12:00 -
Ukrayna Saakaşvili'ye sahip çıktı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 8 yıl sonra döndüğü ülkesinde gözaltına alınan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kendi vatandaşları olduğunu belirterek kendisine gerekli desteğin sağlanacağını bildirdi.

Kuleba, Dom televizyonuna yaptığı açıklamada, Saakaşvili'nin gözaltına alınmasını değerlendirdi.

Saakaşvili'nin kendi vatandaşları olduğunu belirten Kuleba, bu nedenle kendisine gerekli desteğin sağlanacağını söyledi.

Kuleba, Gürcistan'ın Kiev Büyükelçisi'nin bu sabah Bakanlığa geleceğini ve konuya ilişkin görüşüleceğini aktararak, "Başı derde giren her Ukrayna vatandaşını koruruz." dedi.

Saakaşvili'nin gözaltına alınması

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, 1 Ekim'de 8 yıl sonra ülkesine dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alındığını bildirmişti.

Saakaşvili, 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılmıştı. Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisini kuran Saakaşvili muhalefette yer alıyordu.

26 Temmuz 2017'de de Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'ye, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçen yıl yeniden Ukrayna vatandaşlığı vermişti.

Saakaşvili 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

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