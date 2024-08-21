Ukrayna, Rusya'daki köprüleri Batı’nın silahlarıyla vurdu

Ukrayna ordusu, 6 Ağustos'tan bu yana Rusya'nın Kursk bölgesinde ilerleyişini sürdürüyor. Rus ordusu, Kursk Bölgesi’ndeki Ukrayna askeri varlığını geri püskürtmeye çalışırken Ukrayna ordusu ise savaş uçaklarıyla stratejik köprü ve tesisleri imha ediyor.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Kursk Bölgesi’ndeki 3 büyük köprünün vurulduğunu ve Rus ordusu geçişinin engellediğini açıkladı. Rus tanklarının ve araçlarının Kursk’a ilerleyişini önlemek için bu taktiğe başvuran Ukrayna Hava Kuvvetleri, operasyonlarda Batılı ülkelerden temin edilen silah ve mühimmatların kullanıldığını belirtti.

BATININ GÖNDERDİĞİ SİLAHLARLA VURULDU

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, Ukrayna Hava Kuvvetleri ve Ukrayna Özel Kuvvetleri’nin operasyonlarına dair bilgiler aktararak, “Hava Kuvvetleri birimlerimiz hemen hemen her gün Kursk Bölgesi’ndeki düşman hedeflerine saldırılar düzenliyor. Savaş uçaklarımızla AASM Hummer (Fransa’nın Ukrayna’ya gönderdiği bombalar) bombaları ile karadaki düşman kontrol noktaları vuruluyor” dedi.

Birçok uzman, daha önce Ukrayna’nın Kursk’ta, ABD’den alınan HIMARS ve JDAM roketlerinin kullanıldığını, Almanya’dan alınan Leopar tanklarının da Kursk’taki harekatta görev aldığını öne sürmüştü.

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Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk bölgesindeki bin 250 kilometrekareden fazla alanı ele geçirdiğini belirtmiş, toplam 92 yerleşim yerini ele geçirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: İHA