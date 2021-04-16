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Dünya Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili kritik açıklama: Ordumuz hazır
Dünya

Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili kritik açıklama: Ordumuz hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Donbas'taki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Sorun varsa cevabını vermeye hazırız. Ordumuz hazır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 10:30:00 -
Ukrayna-Rusya gerilimiyle ilgili kritik açıklama: Ordumuz hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Donbas bölgesinin çok önemli ve kritik olduğuna vurgu yaparak, "Gündeme ilişkin 7 madde konuşuldu ve en önemlisi en gizlisi ise Donbas. Bu bölgede durum kontrol altına alınıyor. Sorun varsa cevabını vermeye hazırız. Ordumuz hazır" dedi.

"Resmi açıklamalara kulak verin"

Rusya’nın çok fazla bilgi kirliliği yaptığını vurgu yapan Zelenskiy, "Vatandaşlardan Donbas’a ilişkin resmi açıklamalara kulak vermelerini istiyorum. Devlet Başkanlığı ve Silahlı Kuvvetlerin açıklamalarını takip edin" ifadelerini kullandı.

3'lü görüşme

Zelenskiy, Donbas’ı ilgilendiren kritik konuları görüşmek için yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Fransa’da görüşecek. Ardından Zelenskiy, Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel video konferans yoluyla görüşecek.

Rusya-Ukrayna krizi

Dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’e karşı 2014 yılında başlayan gösteriler ülke çapına yayılmış ve ülkede devrim olmuştu. Yanukoviç, bir gece yarısı özel helikopteriyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’den Rusya’ya kaçmıştı. Bu olayları fırsat bilen Rusya, Kırım’ı ve Ukrayna’nın Doğu bölgesi Donbas’ı (Lugansk, Donetsk) işgal etmişti. Çok sayıda sivil ve askeri kayıp yaşayan Ukrayna, 7 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.

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Yorumlar

Kocasolak

Rus ekonomisi ZAYIF düşmeden kimse Rusya’dan işgal ettiği toprakları geri alamaz. Rusya’yı besleyen AB dir. AB enerji ihtiyacını başka yerden tedarik etse Rusya AÇ KALIR. Bunu yapmadan KİMSE RUS ORDUSUNU YENEMEZ.
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