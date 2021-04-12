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Gündem Ukrayna-Rusya geriliminin perde arkası
Gündem

Ukrayna-Rusya geriliminin perde arkası

Karadeniz’de Rusya ve Ukrayna arasında gerilim artarken, iki ülkenin neden böylesi bir mücadeleye girişmesinin nedeni tarihte yaşanan acı olaylar.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 21:46:00 -

Rusya ve Ukrayna arasında son günlerde iyice artan gerilim, neredeyse iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Rusya, sınıra askeri sevkiyatlar yaparken, Ukrayna ise NATO'nun ve Türkiye'nin desteğini arkasına almak için çalışmalar ve ziyaretler yürütüyor.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından gazeteci Ahmet Yeşiltepe, Rusya-Ukrayna ilişkilerinin tarihsel sürecini, kültürel yakınlığını, ve yaşanan gerilimleri meraklısı için mercek altına aldı.

"Rusya ve Ukrayna. Birbirine hem çok yakın, hem çok uzak iki ülke." diyerek sözlerine başlayan Yeşiltepe, Rusya ve Ukrayna'nın aynı kökenden geldiğini belirtiyor.

"Birbirine hem çok yakın, hem çok uzak iki ülke..."

Siyasi, dini, tarihi, ve kültürel açıdan kardeş iki ülkenin neden birbirine düşman olduğu sorusuna oldukça bilgilendirici cevaplar veren Ahmet Yeşiltepe, "Geriye dönüp bakıldığında bu çekişmenin aslında yeni olmadığı görülüyor" diyerek, yaşanan tarihsel gerilimi ele alıyor.

Biz de Rusya-Ukrayna geriliminin tarihsel sürecini ele alan bu güzel çalışmayı sizlerle buluşturuyoruz...

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Yorumlar

Uhuru

Şu anki asil problem eski bir komedyen olan Zelenski nin eski mesleki alışkanlıklarını devam ettirerek eline verilen rolü oynuyor olması Bağımsız politikalar üretememesi, ve çıkarı yoksa kılını kıpırdatmayacak olan Amerika ve Avrupalılara güvenip tarihi ve kültürel bağları olan komşusu ile çatışması.
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