Ukrayna, Rus zırhlıları yok ettikten hemen sonrası… Ülke İHA görüntülerini Türk müziği eşliğinde paylaştı!
Ukrayna Rusya savaşı tüm hızıyla devam ederken savaş bölgesinden görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Türkiye’den aldığı insansız hava aracının görüntülerini Türk müziği eşliğinde paylaştı.
Ukrayna Türkiye’den aldığı İHA’nın son görüntüsünü paylaştı. Ukrayna insansız hava aracı, 15 Ocak’ta Avdiivka cephesinde zırhlı oluşumlarını yok ettikten sonra Rus askerlerinin toplanıldığı görüntüleri kaydetti.
Gelen görüntüler sosyal medyada ilgi odağı olurken, video eşliğinde verilen Türk müziği dikkatlerden kaçmadı.