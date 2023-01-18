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Dünya Ukrayna, Rus zırhlıları yok ettikten hemen sonrası… Ülke İHA görüntülerini Türk müziği eşliğinde paylaştı!
Dünya

Ukrayna, Rus zırhlıları yok ettikten hemen sonrası… Ülke İHA görüntülerini Türk müziği eşliğinde paylaştı!

Ukrayna Rusya savaşı tüm hızıyla devam ederken savaş bölgesinden görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna Türkiye’den aldığı insansız hava aracının görüntülerini Türk müziği eşliğinde paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 09:56:00 -

Ukrayna Türkiye’den aldığı İHA’nın son görüntüsünü paylaştı. Ukrayna insansız hava aracı, 15 Ocak’ta Avdiivka cephesinde zırhlı oluşumlarını yok ettikten sonra Rus askerlerinin toplanıldığı görüntüleri kaydetti.

Gelen görüntüler sosyal medyada ilgi odağı olurken, video eşliğinde verilen Türk müziği dikkatlerden kaçmadı.

 

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Yorumlar

Abdullah Murat

Ukraynaya iha satanda haindir Dünyanın bozguncusudur. Ukraynanın rusyaya karşı bir seçilecek tarafı yoktur. Allahın indirdiği ile hükmedilmemesi sonucu bu ticareti yapmıştır. Rusyaya karşı bu kışkırtmacaları sonuç verirsede hiç şaşırmam. Yahudi yönetimindeki ukrayna çok tehlikelidir. putin müslüman olsa bile rusyada tercih konusu olamaz. Kafir milletine silah satan anasından kızından daha namus olan onların üstünde kutsal olanı Allahın ayetlerini satmıştır Öyle bu silahları satıyordur. Büyük bir iştir açık küfrün ürünü çok büyük bir hainliktir müslümanın kutsal mücadelesine hainliktir. Yeryüzünde dini Allah katında tek din olan islam kılmak fitneyi ve zulmu sonlandırmak. Laik demokrasi hem Allahın indşirdiği ile hükmetmeme hemde böyle çıkan aysalar hem boyun eğme hemde cebren eğdirmedir. Dinsiz devletin ürünleride bunlardır Dinsizlik küfür ve şirk hertürlü zinadan büyüktür. Çirkindir. Bunlarla gurulananlarda ne iman kalır ve bir Allah korkusunu içeren takva elbisesi.
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