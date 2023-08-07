Ukrayna Rus tankerini vurmuştu! Moskova'dan misilleme sözü

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Moskova'nın Ukrayna'nın Kerç Boğazı'nda sivil bir gemiye yönelik "terörist saldırısını" şiddetle kınadığını söyledi.

Zakharova, Telegram'da "Bu tür barbarca eylemlerin hiçbir gerekçesi olamaz, cevapsız kalmayacaklar ve failleri kaçınılmaz olarak cezalandırılacaklar" diye yazdı.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden bir yetkili Associated Press'e yaptığı açıklamada Rus kuvvetleri için yakıt taşıyan tankere yapılan saldırının arkasında servisin olduğunu doğruladı.

Ukrayna basını tankere yönelik saldırının Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) operasyonu olduğunu duyurdu. Özel operasyonun 450 kilogram trotil yüklü insansız deniz aracı ve patlama gibi klasik bir senaryoyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ukrayna, bir gece süren hava saldırıları ve yoğun bombardıman sırasında üç kişinin öldüğünü duyurdu.

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Harkiv bölgesinde Rus hava saldırısının ardından iki kişinin öldüğünü ve dört kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, güdümlü bir bombanın 5 Ağustos günü geç saatlerde bölgenin Kupyan bölgesindeki bir kan nakil merkezini vurduğunu söyledi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu savaş suçu tek başına Rus saldırganlığı hakkında her şeyi anlatıyor. Teröristleri yenmek, yaşama değer veren herkes için bir onur meselesidir." dedi.

Ukrayna, Rusya'nın gece boyunca aralarında seyir ve hipersonik füzeler ile İran yapımı insansız hava araçlarının da bulunduğu 70 hava saldırısı başlattığını kaydetti.

Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya'nın fırlattığı 40 seyir füzesinden 30'unu ve 27 Şahed insansız hava aracının imha edildiğini belirtti.

Hava kuvvetleri sözcüsü Yuriy Ihnat, gece boyunca gerçekleştirilen saldırının ana hedeflerinden birinin Khmelnytskiy bölgesi olduğunu söyledi.

Rusya daha önce de Temmuz ayı sonunda Khmelnytskiy bölgesindeki Starokostiantyniv askeri havaalanını hedef almıştı.

Kaynak: Euronews