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Dünya Ukrayna Rus askerlerine teklifini duyurdu!
Dünya

Ukrayna Rus askerlerine teklifini duyurdu!

İşgale devam edenlere merhamet edilmeyeceğini söyleyen Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 23:22:00 - 2022-02-28 23:27:20
Ukrayna Rus askerlerine teklifini duyurdu!

Ukrayna Savunma Bakanlığı, silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve 5 milyon ruble para yardımı garantisi verdi.

Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişi devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı silah bırakan Rus askerlerine özgürlük ve para yardımı garantisi verdi.

"İşgale devam edenlere merhamet edilmeyecek" 

Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, "Rus asker, seni topraklarımıza ölmeye ve öldürmeye gönderdiler. Suç sayılan emirleri yerine getirme. Eğer silahını bırakırsan size af ve 5 milyon ruble (yaklaşık 645 bin TL) garantisi veriyoruz. İşgale devam edenlere merhamet edilmeyecek" dedi.

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