Ukrayna Rumları gole boğdu
Ukrayna Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık maçında Güney Kıbrıs’ı 4-0'lık skorla geçti.
Ukrayna Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi hazırlık maçında Güney Kıbrıs ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma Harkov kentindeki Metalist Oblast Spor Kompleksi’nde oynandı.
Ukrayna'nın baştan sona üstün olduğu mücadelede goller 37. dakikada (pen) Yarmolenko, 45+2. dakikada (pen) Zinchenko, 59. dakikada Yaremchuk ve 65. dakikada Yarmolenko'dan geldi.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Güney Kıbrıs'tan Panayiotu direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.