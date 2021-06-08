  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Nijerya'daki faciada ölü sayısı arttı
Rus Dışişleri: Yaptırımlar sonsuza kadar sürecek
O ilçe arıcıların favorisi oldu
Yerli mühendislerin bor başarısı
Spor Ukrayna Rumları gole boğdu
Spor

Ukrayna Rumları gole boğdu

Ukrayna Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık maçında Güney Kıbrıs’ı 4-0'lık skorla geçti.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 04:08:00 -
Ukrayna Rumları gole boğdu

Ukrayna Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesi hazırlık maçında Güney Kıbrıs ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma Harkov kentindeki Metalist Oblast Spor Kompleksi’nde oynandı.

Ukrayna'nın baştan sona üstün olduğu mücadelede goller 37. dakikada (pen) Yarmolenko, 45+2. dakikada (pen) Zinchenko, 59. dakikada Yaremchuk ve 65. dakikada Yarmolenko'dan geldi.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Güney Kıbrıs'tan Panayiotu direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay