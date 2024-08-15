Ukrayna ordusu, Rusya'nın 102 askerini esir aldı
Ukrayna Ordusu’nun Rusya'nın Kursk bölgesinde esir aldığı 102 Rus askerinin görüntüleri yayınlandı.
Ukrayna Ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesinde esir aldığı 102 Rus askerinin görüntülerini yayınladı. Bu gelişme, çatışmanın tarafları arasındaki gerilimi daha da artırırken, esir alınan Rus askerlerinin durumu uluslararası kamuoyunda tartışmalara yol açtı.
Görüntüler, esir değişimi ve savaş esirlerinin hakları konusunda yeniden gündeme oturdu. Ukrayna ve Rusya arasındaki bu askeri hareketlilik, çatışmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte görülüyor.