  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna ordusu Rus işgalindeki şehirde sivilleri vurdu: 9 ölü
Dünya

Ukrayna ordusu Rus işgalindeki şehirde sivilleri vurdu: 9 ölü

Ukrayna'nın doğusunda Rus işgalindeki Alchevsk kenti bombardımanların hedefi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 14:59:00 -
Ukrayna ordusu Rus işgalindeki şehirde sivilleri vurdu: 9 ölü


Ukrayna'da savaşın her iki tarafı da sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Ukrayna ordusu, ülkenin doğusundaki Alchevsk kentini bu sabah bombardımana tuttu.

Bombardımanların ABD üretimi HIMARS'larla gerçekleştirildiği bildirildi.

Rus işgalindeki şehirde sivil alanları hedef alan bombardımanda en az 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırıda çok sayıda sivil de yaralandı.

Ukrayna makamlarından saldırıya ilişkin açıklama gelmezken, Rus yetkililer saldırıyı kınadı.

Kaynak: Mepa News

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23