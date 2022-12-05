Ukrayna ordusu Rus işgalindeki şehirde sivilleri vurdu: 9 ölü
Ukrayna'nın doğusunda Rus işgalindeki Alchevsk kenti bombardımanların hedefi oldu.
Ukrayna'da savaşın her iki tarafı da sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre Ukrayna ordusu, ülkenin doğusundaki Alchevsk kentini bu sabah bombardımana tuttu.
Bombardımanların ABD üretimi HIMARS'larla gerçekleştirildiği bildirildi.
Rus işgalindeki şehirde sivil alanları hedef alan bombardımanda en az 9 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Saldırıda çok sayıda sivil de yaralandı.
Ukrayna makamlarından saldırıya ilişkin açıklama gelmezken, Rus yetkililer saldırıyı kınadı.
Kaynak: Mepa News