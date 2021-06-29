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Dünya

Ukrayna ordusu için dikkat çeken karar!

Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna ordusunun personel sayısının artırılmasına yönelik yasa tasarısını kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 19:20:00 -
Ukrayna ordusu için dikkat çeken karar!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ordunun personel sayısının artırılmasına yönelik tasarısı parlamentoda genel kurulda oylandı.

Milletvekillerinin çoğunluğunun kabul ettiği tasarıya göre, Ukrayna ordusunda asker ve sivil personel sayısı yüzde 4,4 artırılarak 261 bin kişiye çıkarılacak.

Yapılan artışla asker sayısı 215 bine ulaşacak, kalanlar sivil personelden oluşacak.

Tasarının gerekçesinde, "Ulusal Direnişin Temelleri" hakkındaki yasaya uygun olarak direniş hareketi ve toprak savunma birlikleri ile komuta organlarının oluşturulması için personel sayısında artış yapmanın amaçlandığı ifade edildi.

Ukrayna ordusunda, halihazırda 204 bini asker olmak üzere 250 bin personel çalışıyor.

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