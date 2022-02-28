Ukrayna mı Rusya mı? Miçotakis tarafını seçti
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna - Rusya savaşında tarafını belli eden bir mesaj yayınladı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e destek mesajı gönderdi.
Miçotakis, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkı ile tam dayanışma" ifadesine yer verdi.
Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) tercihini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Miçotakis, "Onlar, bizlerden biri" ifadesini kullandı.