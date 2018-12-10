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Ukrayna liderinin aldığı maaş belli oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun aldığı maaş belli oldu. Poroşenko'nun kasım ayındaki maaşı bin dolar olarak açıklandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:47
Ukrayna liderinin aldığı maaş belli oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun kasım ayında aldığı maaşın bin dolar olduğu belirtildi.

Yerel bir gazete Ukrayna İşlerinden Sorumlu Devlet İdaresi'e ülke liderinin maaşını sordu. Gelen yanıtta, "Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'ya kasım ayında 28 bin grivna (yaklaşık bin dolar) maaş ödendi. Ukrayna Devlet Başkanı için başka para (primler) verilmiyor" ifadelerine yer verildi.

Maaşın bir kısmı bağış

Poroşenko'nun söz konusu maaşından 5 bin 400 grivna, yani yaklaşık 196 dolar vergi kesintisi yapıldığı, geriye kalan miktarın, ülke liderinin talimatıyla bağış yapıldığı ifade edildi.

Ukrayna'da, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren yetkililerin gelirleri için elektronik beyan sistemi çalışıyor. Yalan beyan verilmesi durumunda idari ve cezai sorumluluk öngörülüyor. Poroşenko, 2017'de 16.3 milyon grivna (yaklaşık 580 bin dolar) gelir beyan etmişti.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:47
  1. Ukrayna
  2. Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko

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