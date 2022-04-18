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Dünya Ukrayna lideri Zelensky hakkında skandal iddia
Dünya

Ukrayna lideri Zelensky hakkında skandal iddia

Makam odasındaki konuşmasını kaydeden Ukrayna lideri Vladimir Zelensky'nin sarhoş olduğu öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 12:44:00 -
Ukrayna lideri Zelensky hakkında skandal iddia

 

Ukrayna güçleri, Rusya ordusu karşısında direnişlerini sürdürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de kameraların karşısında halka dayanışma mesajları gönderiyor.

Sıklıkla kameralar önünde açıklamalarda bulunan Zelensky ile ilgili paylaşılan ve daha sonra silinen bir görüntü ise soru işaretlerine neden oldu.

Zelensky, "52'nci günden iyi akşamlar. Ne diyebilirim? Güçlüyüz!, çalışıyoruz, seviyoruz, müteşekkiriz, gururluyuz ve biz kazanacağız." ifadelerini kullandı.

"Konuşurken sarhoştu" iddiası

Ukrayna lideri, kayıt sırasında odasındaki diğer nesneleri de gösterdi.

Ancak konuşurken ortaya koyduğu hareketleri nedeniyle Zelesnky'nin "sarhoş olduğu, uyuşturucu kullanmış olabileceği" iddia edildi.

 

 

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Yorumlar

Mucoz

Bunun gibi soytarıyı ülkeye başkan seçersen ülkenin durumu bu olur. Bizim millet iyi baksın.
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