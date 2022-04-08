Ukrayna Lideri Zelenski'den Türkiye'ye büyük ayıp

Ukrayna lideri Zelenskiy, Yunan Parlamentosu'nda katıldığı oturumda, Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında, 'Büyük Yunanistan' idealini hayata geçirme hayaliyle kurulan 'Filiki Eterya' cemiyetini andı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Ukrayna'nın Mariupol kentinde yaşananlara ilişkin olarak video konferans yöntemiyle Yunan parlamentosuna hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy; Ukrayna'nın, Yunanlar tarafından Hıristiyanlaştırılan Ortodoks ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek ülkelerine yardımlarından dolayı Yunan halkına ve devletine teşekkür etti.

Zelenskiy, parlamentoya yaptığı konuşmada, 1821'de Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altındaki topraklarda gerçekleşen Yunan isyanına atıfta bulunarak, “[Bugün] Helenizmin bir başka büyük merkezi Odessa da tehdit altında. Tarihteki Dostluk Cemiyeti (Filiki Eterya) burada kuruldu. Yunanistan'da yeni bir Dostluk Cemiyeti'nin oluşturulabileceğine ve hem Ukrayna'yı hem de Helenizmi kurtarmak için savaşabileceğine inanıyorum. Yunan devrimcileri, dün ya bağımsızlık ya da ölüm diyorlardı. Biz de bugün aynısını söylüyoruz” dedi.

"Size bir Yunan olarak hitap ediyorum"

Öte yandan Zelenskiy'nin, video konferans çerçevesinde, "Size bir Yunan olarak hitap ediyorum" diyerek söze başlayan, neo-Nazi Azak Taburu üyelerinden birine söz vermesi Yunan kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Yunan basınına göre, Zelenskiy görüntülü konuşmasını Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulo, Başbakan Kriyakos Mitçotakis, ana muhalefetteki SYRIZA-İlerleme İttifakı lideri Aleksis Çipras, muhalefetteki Değişim Hareketi (KINAL) meclis grubu başkanı Mihalis Katrinis ve MeRA25 temsilcisi Yorgos Logiadis'in huzurunda yaptı.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), MeRA25 ve sağcı Elliniki Lysi'nin meclis grupları toplantıya katılmadı.

Filiki Eterya Cemiyeti

Filiki Eterya (Dostluk Cemiyeti), Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını kazanması hedefiyle 1814 yılında Emmanouil Ksantos, Nikolaos Skoufas ve Athanasios Tsakalof adlı üç Yunan tarafından Odessa'da kuruldu.

12 Nisan 1820 tarihinde cemiyetin başına Rus çarı I. Aleksandr'ın yaveri Aleksandros İpsilantis atandı.

Eflak-Boğdan, Mora ve Girit isyanlarında aktif rol oynayarak Bizans İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak isteyen cemiyet, Megali İdea (Büyük İdeal) düşüncesiyle, bugün Türkiye sınırlarında bulunan Anadolu toprakları ve İstanbul'u da içine alan 'Büyük Yunanistan'ı kurmak için faaliyetler yürüttü.

Filik Eterya’nın Yunanistan’ın bağımsızlığı sürecinde özellikle Mora ve Balkan bölgesindeki Türklerin toplu halde öldürülmesinden sorumlu olduğu biliniyor.