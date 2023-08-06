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Dünya Ukrayna kritik bölgeyi füzelerle vurdu!
Dünya

Ukrayna kritik bölgeyi füzelerle vurdu!

Yeniakit Publisher
2023-08-06 19:04:00 -
Ukrayna kritik bölgeyi füzelerle vurdu!

Rusya'nın işgali altındaki Herson’un Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Storm Shadow füzeleri ile Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar Köprüsü’nü vurduğunu açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, Rusya'nın işgali altındaki Herson’un Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun Storm Shadow füzeleri ile Herson'u Kırım'a bağlayan Chonhar Köprüsü’nü vurduğunu öne sürdü.

"12 füze fırlatıldı"

Saldo, köprünün hasar görmesi nedeniyle Kırım'a ulaşımın Chaplinka ve Armyansk kentleri üzerinden devam ettiğini duyurdu.

Ukrayna’nın Genichesk kentini Azak Denizi kıyısındaki Arabat Spit'e bağlayan bir köprüyü daha vurduğunu aktaran Saldo, "Kiev rejimi teröristleri toplamda 12 füze fırlattı. Bu füzelerin 9'u hava savunma sistemlerimiz tarafından imha edildi. Saldırıda 1 kişi yaralandı" ifadelerini kullanarak, köprünün yanından geçen bir doğal gaz boru hattının zarar görmesi nedeniyle 20 bin kişinin doğalgazsız kaldığını da ekledi.

Öte yandan Rusya ile Kırım’ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü, son bir yılda iki kez saldırıya uğramıştı.

Kaynak: İHA
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