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Ukrayna, Kerç krizi nedeniyle Rusya’yı uluslararası mahkemeye veriyor

Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamada, Kerç Boğazı’nda yaşanan kriz nedeniyle Rusya’ya dava açılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:59:04 -
Ukrayna, Kerç krizi nedeniyle Rusya’yı uluslararası mahkemeye veriyor

Ukrayna hükümetinden yapılan açıklamada, Kerç Boğazı’nda yaşanan kriz nedeniyle Rusya’ya dava açılacağını duyurdu.


Ukrayna hükümeti, Kerç Boğazı’nda yaşanan kriz nedeniyle Rusya’ya dava açmaya karar verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy Yenin, "Hiçbir detayı atlamadık. Kerç Boğazı’nda alıkonulan 3 gemi ve 24 denizcimiz nedeniyle 22 Mayıs’ta veya en geç hafta sonu uluslararası mahkemeye müracaatımızı yapacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin dünya standartlarına göre hazırlıklarımızı yaptık. Mağdur edilen denizcilerimiz için maddi ve manevi tazminat da isteyeceğiz" şeklinde konuştu.


Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri, 2018 yılının Kasım ayında Kerç Boğazı’nda Ukrayna Donanmasına ait Nikopol, Yanı Kapu ve Berdyansk isimli 3 gemiyi durdurup 24 mürattabatı gözaltına alarak gemilere de el koymuştu. Daha sonra görülen mahkeme ve yapılan diplomatik görüşmeler sonucunda Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile anlaşarak 3 gemi ve 24 Ukraynalı denizciyi Ukrayna’ya göndermişti.

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