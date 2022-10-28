Ukrayna katil İsrail'e resmen yalvardı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada İran'ı suçladı; israilin kendilerine destek vermesi gerektiğini söyledi.

İşgal rejiminin Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını gerekçe göstererek Ukrayna'ya silah vermeyi reddetmesini eleştiren Reznikov, "Hayal kırıklığına uğradım. Kızgın değilim, kötü duygular beslemiyorum. Ama anlaşılması zor, bence haksız ve utanç verici... İsrail'deki politikacılar bu dönemde bizim yanımızda yer almadığı için gelecekte utanç duyacaklar." ifadesini kullandı.

Reznikov, İran yapımı "kamikaze ya da intihar" diye isimlendirilen silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Ruslar tarafından Ukrayna'da kullanılmasına değinerek, "İranlılar, Ukrayna'da savaşarak operasyonel deneyim ediniyor. Gelecekte bu SİHA'lar İsrail'e karşı kullanılacak." diye konuştu.

Hava savunma sistemi talebi

Babası tarafından Yahudi olduğunu paylaşan Ukrayna Savunma Bakanı, rejimden hava, kısa-uzun menzilli savunma sistemlerinin yanı sıra radar sistemleri talep ettiklerini vurgulayarak, "Bizim için garip. Tarih boyunca İsrail kendi değerleri ve bağımsızlığı için savaşırken çok sayıda ülkeden epey yardım aldı. Şimdi bizim ülkemiz bu tahmin edilemez işgalin kurbanıyken neden sessiz kalmaya devam ediyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

İran'ın ilk partide Rusya'ya 300 kadar "kamikaze SİHA" gönderdiğini ancak toplamda 2400 kadar SİHA tedarik edeceğini değerlendiren Reznikov, İranlı uzmanların da bu SİHA'ların kullanımı için Ruslara yardım ettiğini iddia etti.

Reznikov, ayrıca Tahran'ın Moskova'ya balistik füze tedarik edeceğini ve bunların Ukrayna halkına karşı kullanılacağına şüphe olmadığını belirterek, İran'ın Rusya'ya sağladığı SİHA'ların kimliğini gizleme çabası olduğunu ancak bazı SİHA'ların kalıntılarının içinde Farsça yazılı kağıtların çıktığını söyledi.

İran'ın Rusya'ya karşılıksız yardım etmediğini, aralarında bir anlaşma olduğunu değerlendiren Reznikov, "İran, SİHA ve füze veriyor bunun karşılığında Rusya, İran ve Suriye'ye nükleer planlarında yardım edecek. Bu onların anlaşmasının bir şartı. İran ve Rusya arasında bir ortaklık var." iddiasında bulundu

Reznikov, İsrail'in Ukrayna'ya sivillerin hayatını kurtaracak erken uyarı sistemleri sağlamasını memnuniyetle karşıladığını sözlerine ekledi.