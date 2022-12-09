Ukrayna istihbaratı kediyi ajan olarak kullandı!

Ukrayna Güvenlik Servisi ülkenin doğu bölgelerindeki Rus Ortodoks Kiliselerine baskın düzenledi.

Baskında Rusya destekli Luhansk ve Donestk Halk Cumhuriyetlerini temsil eden bayrak ve ayrılıkçı materyalleri ele geçirildi

Basın sonrasında basına servis edilen resimde ilginç bir durum yaşandı.

Baskını gerçekleştiren tim ile beraber bir de kedinin yüzü kapatılmıştı.

Köpeklerin operasyonlarda kullanıldığı biliniyordu

Kedinin istihbarat operasyonun bir parçası olup olmadığı merak konusu oldu

Doğruhaber