Ukrayna istihbaratı kediyi ajan olarak kullandı!
Ukrayna İstihbarat Teşkilatı’na bağlı ajanlar Rus Ortodoks kiliselerine düzenlediği operasyondan sonra basına servis ettiği fotoğrafta ajanlarla beraber bir de kedinin yüzünü kapattı
Ukrayna Güvenlik Servisi ülkenin doğu bölgelerindeki Rus Ortodoks Kiliselerine baskın düzenledi.
Baskında Rusya destekli Luhansk ve Donestk Halk Cumhuriyetlerini temsil eden bayrak ve ayrılıkçı materyalleri ele geçirildi
Basın sonrasında basına servis edilen resimde ilginç bir durum yaşandı.
Baskını gerçekleştiren tim ile beraber bir de kedinin yüzü kapatılmıştı.
Köpeklerin operasyonlarda kullanıldığı biliniyordu
Kedinin istihbarat operasyonun bir parçası olup olmadığı merak konusu oldu