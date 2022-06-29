Ukrayna istihbarat şefi Putin'e ömür biçti

Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi Başkanı General Kirillo Budanov, ABD’nin USA Today gazetesi ile yaptığı röportajda şunları söyledi:

“Rusya Devlet Başkanı kanser ve uzun yaşama şansı yok. Putin aynı zamandan psikolojik ve fiziksel olarak çok kötü durumda, yaşamak için sadece iki yılı kaldı.”

Ancak Budanov, bu iddiaları destekleyecek kanıt sunmadı.

Bu yıl 7 Ekim’de 70 yaşına girecek olan Putin'in sağlık durumunun kötü olduğu ve kanser, bunama veya parkinson hastalığına yakalandığı ile ilgili birçok söylenti yayıldı.

Rusya merkezli bağımsız medya kuruluşu Proekt tarafından iki ay önce yayınlanan bir haber, Putin’in bir onkologdan düzenli tedavi aldığını ortaya koydu. Haberde, Putin’in kanserli tümörler üzerinde tedavi edici etkisi olduğu iddia edilen geyik boynuzu özü ile banyo yaptığı iddia edildi.

Kaynaklar, bu iddiaları ‘Putin'in son zamanlarda yüzü ve boynunun oldukça şişmesi, aldığı pervasız kararlar ve Kremlin’de ağırladığı ziyaretçileriyle çok uzak mesafede görüşme ısrarıyla’ destekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bu söylentileri yalanladı.

Lavrov geçen ay Fransız TF1 kanalına verdiği röportajda, "Rus lider her gün halkın önüne çıkıyor. Onu düzenli olarak televizyonda izleyebilir, konuşmalarını okuyabilir ve dinleyebilirsiniz. Aklı başında herhangi bir kişinin bu kişide herhangi bir hastalık veya yorgunluk belirtisi göreceğini sanmıyorum” açıklamalarında bulunmuştu.