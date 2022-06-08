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Dünya Ukrayna, İsrail'den 'Demir Kubbe' hava savunma sistemini satın almak istiyor
Dünya

Ukrayna, İsrail'den 'Demir Kubbe' hava savunma sistemini satın almak istiyor

Ukrayna'nın Tel Aviv Büyükelçisi Yevgen Korniychuk, ülkesinin İsrail'den "Demir Kubbe" hava savunma sistemini satın almak istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 06:16:00 -
Ukrayna, İsrail'den 'Demir Kubbe' hava savunma sistemini satın almak istiyor

Jerusalem Post gazetesine göre, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Korniychuk, İsrail yapımı güdümlü taşınabilir Spike SR tanksavar füze sisteminin Almanya'dan Ukrayna'ya nakli için Tel Aviv'in izin vereceği beklentisinde olduklarını söyledi.

Korniychuk, Amerikalıların söz konusu tanksavar füzelerinin Almanya'dan Ukrayna'ya taşınmasına izin verdiklerini ancak İsrail'in bunu kabul etmediğini dile getirdi.

"Hibe değil, satın almak istiyoruz"

"Demir Kubbe" sistemini satın almak istediklerini belirten Korniychuk, şunları ifade etti:

"Bizim İsrail'in yardımına ihtiyacımız var. Yani askeri teknik desteğe ihtiyacımız var. Rusya bombardımanından kadın ve çocuklarımızı kurtarma imkanı verecek Demir Kubbe'ye ihtiyacımız var. ABD satışa itiraz etmeyecektir. Biz bunu hibe değil, satın almak istiyoruz"

Korniychuk, İsrail'in, Ukrayna’ya savunma amaçlı askeri yardım ve teknik destek sağlamaması, Ukraynalı askerlerin hastanelerinde tedavi edilmesini reddetmesinden duyduğu hayal kırıklığına dikkati çekti.

İsrail basınında Ukrayna yok

İsrail basınından Ukrayna’nın neredeyse tamamen çıkarılması, savaş haberlerinin basında yer almaması ve görmezden gelinmesinin İsrail hükümetinin savaştan memnuniyetsizliğini yansıttığını öne süren Konichuk, "İsrail hükümetinden bulunduğu konfor alanından çıkmasını ve realiteye dönmesini istiyoruz." dedi.

Kiev yönetimi, daha önce de Tel Aviv'i Ukrayna saldırısından dolayı Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla uyumlu davranmamakla suçlamıştı.

 

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