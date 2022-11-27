Ukrayna, Holodomor Soykırımını unutmadı
Ukrayna’da şubat ayından beri süren Rus işgali sürerken, Kiev yönetimi dün 1932’deki Holodomor Soykırımını andı...
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Holodomor Kurbanlarını Anma Gününe ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, “Sovyet totaliter komünist rejim, kitlesel açlık gerçekleştirdi. Putin rejimi ise dünya çapında ’Açlık Oyunları’ düzenliyor” ifadelerini kullanıp 90 yıl önce yaşanan soykırımın bugün de yapıldığını belirtti.
Ukrayna halkı, 1932-1933 yıllarında Stalin rejimince suni açlıkla Holodomor Soykırımına maruz bırakıldı. Sovyet diktatörü Stalin’e boyun eğmeyen Ukrayna halkının açlıkla sınandığı bu soykırımda, 4 milyona yakın insan hayatını kaybetti. Ukrayna’da her yıl kasım ayının son cumartesi günü Holodomor Kurbanlarını Anma Günü olarak kaydediliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, dünyadaki tüm Ukraynalılara seslenip “Hatıra Mumu Yak” etkinliği yapılmasını istedi. Ukraynalılar da bulundukları ülkede saat 17.00 itibariyle mumu yakıp ölenleri andı.