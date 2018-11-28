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Ukrayna gerilimi tırmanıyor! Rusya'dan S-400 hamlesi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kırım'a S-400 füze sistemi yerleştireceği belirtildi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 09:39
Ukrayna gerilimi tırmanıyor! Rusya'dan S-400 hamlesi

Rus haber ajasnı Interfax'ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'a S-400 füze sistemi yerleştireceklerini duyurdu.

Dünde Rusya'ya ait birçok anti-gemi füzesi bataryaları Kırım'a gönderilmişti.

Neler yaşanmıştı?

Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere 25 Kasım Pazar günü yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toparlamış, ülkede sıkıyönetime gidilmesi kararını imzalamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun talebiyle toplanan parlamentoda, ülkede 30 günlük sıkıyönetime geçilmesini öngören kararname kabul edilmişti.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 09:39
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  4. Rusya Savunma Bakanlığı

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