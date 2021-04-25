Ukrayna Fransa'dan savaş uçağı alacak mı? Açıklama geldi

Mart 2021’in sonunda Fransa merkezli medya kuruluşu Intelligence Online, Ukrayna’nın MiG-29 ve Su-27 savaş uçağı filolarını Rafale veya F/A-18E/F Super Hornet savaş uçakları ile değiştireceği yönünde iddiaları dile getirmişti. Ukrayna’nın Sovyet dönemi MiG-29 ve Su-27 filosunun yerini alacak çok amaçlı savaş uçakları için potansiyel sözleşmenin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başlangıçta Mart 2021 sonunda planlanan ve daha sonraki bir tarihe ertelenen Ukrayna ziyaretinin en önemli gündeminde yer alacağı yine iddialar arasındaydı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Myroniuk, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Myroniuk, "Fransa tarafından dile getirilen Rafale savaş uçağı satış teklifi, hiçbir zaman ikili askerî ve teknik iş birliği bağlamında yapılmadı. Bu nedenle bu seçeneği dikkate almadık" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin taktik filosunun mevcut durumu hakkında da konuşan Myroniuk, taktik filonun 2035 yılına kadar uçuşa elverişli kalacağını vurguladı. Bakan Yardımcısı, “MiG-29, Su-27, Su-25 ve Su-24 savaş uçaklarından oluşan güçlü bir filomuz var. Ayrıca uçaklarımızın bakım, onarım ve işletme faaliyetlerini yapabilen bir uçak MRO (Teknik İşletim, Bakım ve Onarım) endüstrisine sahibiz. Şuan için gündemimizin üst sıralarında son teknoloji yedek parça tedariki bulunuyor.” şeklinde konuştu.

Ukrayna Savunma Bakanlığının mali ve altyapısal yönlerini dikkate alarak dengeli kararlar alması gerektiğini belirten Myroniuk, "Eskiyen uçaklarımızın F-35, F-22 veya diğer alternatiflerle değiştirilmesi durumunda bunun bütçemize ne kadara mal olacağı konusunda net bir algıya sahip olmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.