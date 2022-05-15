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Dünya Ukrayna Eurovison birincisi oldu
Dünya

Ukrayna Eurovison birincisi oldu

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının final gecesinde Ukrayna birinci oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 04:22:00 - 2022-05-15 04:23:07
Ukrayna Eurovison birincisi oldu

Bu yıl İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Eurovision şarkı yarışmasının galibi Ukrayna oldu. Ukraynalı Kalush Orchestra adlı grup Stefania adlı şarkı ile Ukrayna'yı temsil ederek jüri ve seyirci tarafından toplamda 631 puan aldı. 2003'ten bu yana Eurovision'a katılan Ukrayna daha önce 2004 ve 2016'da birinci olmuştu.

Ukrayna'yı takiben İngiltere 2'inci, İspanya 3'üncü, İsveç 4'üncü, Sırbistan ise 5'inci oldu. Öte yandan yarışmacı ülkeler arasından Almanya en düşük puanı alarak finali tamamladı.

Bu yıl toplamda 41 ülkenin katıldığı Eurovision'da 25 ülke finalde yarıştı. Finaldeki ülkeler arasınsa İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, İsviçre, İsveç, Norveç, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan, Polonya, Finlandiya, Estonya, Ermenistan ve Avustralya yer aldı.

Final gecesine özel olarak Eurovision 2021'in birincisi İtayan grup Maneskin sahne aldı. Seyirci oylarından önce açıklanan jüri oylarına göre ise İngiltere en yüksek oyu aldı.
Ayrıca bu yıl Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Rusya'nın Eurovision'a katılmasını yasakladı.

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