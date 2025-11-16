  • İSTANBUL
Ukrayna: Esir takası için Türkiye'de görüşmeler yapıldı

Ukrayna: Esir takası için Türkiye'de görüşmeler yapıldı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, esir takası sürecini yeniden başlatmak amacıyla Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) arabuluculuk görüşmeleri yürüttüğünü açıkladı. Görüşmeler sonucunda "İstanbul Anlaşması"nın aktifleşmesi ve 1200 Ukraynalının serbest bırakılması konusunda mutabakata varıldı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasının tekrar yapılması için Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunduğunu ifade etti.

Umerov, "Ukrayna Devlet Başkanı (Vladimir Zelensky) adına bugünlerde Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki müttefiklerimizle değişim sürecinin yeniden başlatılması ve halkımızın Rus esaretinden kurtarılması konusunda arabuluculuk görüşmeleri yürüttüm" paylaşımında bulundu.

1200 UKRAYNALI İÇİN İSTANBUL ANLAŞMASI

Esir takası sürecinin yenilenmesi yönünde taraflar arasında önemli bir mutabakata varıldığını aktaran Umerov, şunları kaydetti:

"Taraflar bu görüşmeler sonucunda İstanbul Anlaşması'nın aktifleşmesi konusunda mutabakata vardı. 1200 Ukraynalının serbest bırakılmasından bahsediyoruz. Yakın gelecekte teknik istişareler yapılacak. Tüm prosedür ve organizasyon ayrıntılarının belirlenmesi gerekiyor."

Umerov, esaretten dönecek Ukraynalıların yeni yıl ve Noel tatillerini evlerinde kutlayabilmeleri için aralıksız çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Bu görüşmeler kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rüstem Umerov'un 12 Kasım'da Ankara'da bir araya geldiği biliniyor.

 

