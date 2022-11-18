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Avrupa Ukrayna esir askerleri kurşuna dizdi, Rusya çılgına döndü: Zelenskiy hesap verecek!
Avrupa

Ukrayna esir askerleri kurşuna dizdi, Rusya çılgına döndü: Zelenskiy hesap verecek!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e seslenerek, öldürülen asker ve esirlerin hesabını soracaklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 19:50:00 -
Ukrayna esir askerleri kurşuna dizdi, Rusya çılgına döndü: Zelenskiy hesap verecek!

Rusya ve Ukrayna savaşında Ukrayna tarafının 10'dan fazla Rus savaş esiri olan askerlerin kurşuna dizilerek öldürdüğüne dair ortaya çıkan görüntülerin ardından Rusya'dan, Zelenskiy yönetimine karşı sert açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna ordusu soysuzlarının, 10'dan fazla hareketsiz Rus askerlerini başına kurşun sıkarak kasıtlı ve metodik olarak öldürmesi, Kiev rejiminin esir haklarına uyduğu iddiaları bağlamında, hiç kimse tarafından ‘trajik istisna’ olarak gösterilemeyecek. Rus savaş esirlerinin vahşice öldürülmesi ilk ve tek savaş suç değil. Bu Ukrayna ordusunda Kiev rejimi tarafından aktif olarak desteklenen ve Batılı hamilerinin yakın mesafeden bile görmek istemediği yaygın bir uygulama” ifadeleri kullanıldı.

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Yorumlar

Vatanperver

Adam yahudi savaşin bitmesini istemiyor tam sakinleşiyor bu şeref ortaliği kiziştirii
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