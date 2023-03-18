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Dünya Ukrayna duyurdu: 120 gün daha uzatıldı
Dünya

Ukrayna duyurdu: 120 gün daha uzatıldı

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, "Tahıl Koridoru Anlaşması"nın süresinin 120 gün daha uzatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 17:48:00 -
Ukrayna duyurdu: 120 gün daha uzatıldı

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 gün daha uzatıldığını belirtti.

Söz konusu anlaşmaya sadık kaldıkları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres'e minnettar olduklarını kaydeden Kubrakov, "Ortak çabalarımız sayesinde 25 milyon ton Ukrayna tahılı dünya pazarlarına ulaştırıldı" ifadelerini kullandı.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma, bugün sona eriyordu.
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