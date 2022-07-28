Ukrayna Dışişleri Bakanı Oleg Nikolenko'dan skandal 'Fenerbahçe' açıklaması! Türk taraftarı hedef aldı
Dinamo Kiev maçında Putin tezahüratını hazmedemeyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Oleg Nikolenko, Fenerbahçe taraftarını hedef alan bir açıklama yaptı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sözcüsü Oleg Nikolenko, bazı Fenerbahçe taraftarlarının Şampiyonlar Ligi ön elem karşılaşmasında Dinamo Kiev karşısında 'Vladimir Putin' diye tezahürat yapmasına yönelik skandal bir açıklamada bulundu.
Ukraynalı bakandan skandal açıklama
Ukraynalı bakan, ''Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Putin'i Türk sahasında 2-1 yendi'' dedi.
Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Nikolenko, ''Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe taraftarları Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ismini tezahürat ederken Dinamo Kievliler Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tezahüratı yaptı'' yazdı.
"Türk taraftarlara kazananların tarafında olmalarını öneriyoruz"
''Silahlı kuvvetler Putin'i Türk sahasında 2-1 yendi'' diyen Nikolenko, haddini aşarak ''Ukrayna'da olduğu gibi Türkiye'de mücadele verildi. Türk taraftarlara kazananların tarafında olmalarını öneriyoruz'' dedi.
Fenerbahçe tribünlerinin Dinamo Kiev'in ilk golünün ardından Putin tezahüratı yaptığı görüntüler tartışma konusu olmuştu.