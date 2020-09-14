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Aktüel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülkesinin "Ulusal Güvenlik Stratejisi"ni onayladı
Aktüel

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülkesinin "Ulusal Güvenlik Stratejisi"ni onayladı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 20:12:45 -
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ülkesinin "Ulusal Güvenlik Stratejisi"ni onayladı

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Ulusal Güvenlik Stratejisi kararnamesini imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, stratejinin "caydırıcılık, sürdürülebilirlik ve etkileşim" olmak üzere 3 ana prensipten oluştuğu kaydedildi.

Caydırıcılık prensibinin Ukrayna'ya karşı silahlı saldırganlığı önlemek amacıyla savunma sektörünün geliştirilmesini içerdiği belirtilen açıklamada, sürdürülebilirlik prensibinin toplumun ve devletin savunma alanında sürdürülebilir ve hızlı faaliyette bulunmasını kapsadığı aktarıldı.

Açıklamada, etkileşim prensibinin başta AB, NATO, ABD olmak üzere Ukrayna'nın diğer kilit dış ortaklarıyla stratejik ilişkiler geliştirmek olduğu vurgulandı.

Ülkenin ulusal öncelikleri olarak "bağımsızlık ile egemenliğin korunması ve Ukrayna'nın uluslararası olarak tanınmış toprak bütünlüğünün geri kazanılması" olduğu hatırlatılan açıklamada, stratejinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi beklenmedik gelişmeleri de göz önünde bulundurduğuna işaret edildi.

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