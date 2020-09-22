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Aktüel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Aktüel

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-22 19:56:04 -
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldı.

Görüşmede Zelenskiy, Aliyev'i Donbas'taki güvenlik durumu hakkında bilgilendirdi.

Aliyev, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini belirterek, Azerbaycan'ın Ukrayna'yı yakın stratejik ortak olarak gördüğünü vurguladı.

Taraflar, Ukrayna'daki Azerbaycanlı yatırımcıların katılımıyla devam eden büyük altyapı projelerini ve yatırımları değerlendirdi.

Zelenskiy, Azerbaycanlı firmaları Ukrayna'daki büyük çaplı özelleştirmede yer almaya davet etti.

Ayrıca görüşmede kültür, spor, turizm gibi alanlarda iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

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