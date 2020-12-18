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Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği için teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:51:00 -
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Başkenti Kiev’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul ettikten sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bakanları ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği için teşekkür eden Zelenskiy, 2021'in başında gerçekleşecek Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyine hazırlandıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kiev'de buluşmaktan memnun olacağını bildirdi.

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