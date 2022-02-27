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Gündem İdlib’te şehit edilen 34 askerin intikamı Ukrayna’da alınmıştır
Gündem

İdlib’te şehit edilen 34 askerin intikamı Ukrayna’da alınmıştır

Ukrayna Büyükelçiliği sosyal medya hesabından 2 sene önce İdlib’te Rus askerleri tarafından öldürülen 34 askerin intikamının alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 14:44:00 - 2022-02-27 14:47:31

Rusya Ukrayna savaşı bölgede 4. gününde devam ederken, Türk SiHA'larının başarısı tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor.

SİHA'ların bu başarısı ve Ukrayna askerlerinin Rus askeri birlikler üzerindeki mücadelesi devam ederken Ukrayna Büyükelçiliği ise bir paylaşımda bulundu.

Ukrayna Büyükelçiliği, "2 sene önce İdlib’te Rus askerleri tarafından öldürülen 34 askerin intikamı Ukrayna’da alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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