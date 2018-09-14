Ukrayna Bağımsızlık Günü Turkcell desteğiyle kutlandı

Ukrayna bağımsızlığının 27’nci yılı şerefine Ankara Sheraton Otel’de, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen etkinlik, iki ülke arasında gittikçe gelişen işbirliğinin daha da etkin hale getirilmesi açısından yeni bir adım oldu.

Ukrayna ile Türkiye arasındaki dostluk Turkcell’in Ukrayna’daki yatırımlarıyla daha da perçinlendi. Ukrayna’da mobil teknoloji konusunda önemli bir devrim yapan Turkcell, hem 3G hem de 4.5G altyapısını sağlayarak Ukrayna’yı telekom sektöründe geleceğe taşıdı. Turkcell’in global markası Lifecell, 2 milyar doları aşan yatırımıyla, Ukrayna’daki en büyük yabancı yatırımcıların başında geliyor.