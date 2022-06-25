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Dünya Ukrayna, askerlerini Luhansk’tan çekiyor
Dünya

Ukrayna, askerlerini Luhansk’tan çekiyor

Ukrayna’nın Luhansk Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gayday, Ukrayna güçlerine Severodonetsk’ten çıkması emri verildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 22:16:00 -
Ukrayna, askerlerini Luhansk’tan çekiyor

Gayday, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Luhansk bölgesinde bulunan Severodonetsk kentindeki durumla ilgili bilgi paylaştı. Rus ordusunun Severodonetsk’teki altyapıyı yok ettiği belirten Gayday, söz konusu kentin yaklaşık yüzde 90’ının hasar gördüğünü kaydetti.

Ukrayna güçlerinin kentten çekileceğine dikkati çeken Gayday, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Severodonetsk’ten çıkması gerekecek. Askerlerimize bu yönde emir verildi. Severodonetsk savunucuları, daha güçlü pozisyonlara çekilecek” dedi.

Gayday, Rus askeri birliklerinin yakındaki Severodonetsk’in yakındaki Lisiçansk şehrine doğru ilerlediğini aktardı.

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