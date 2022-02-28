Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle pek çok kentte şiddetli çatışmalar da devam ediyor. Ukrayna-Rusya savaşında 5. güne girilirken, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan görüşmeye ilişkin olarak Kremlin, “Rusya ve Ukrayna delegasyonu müzakerelere ilişkin talep ve pozisyonlarını açıklamayacak. Müzakereler sessizce ilerleyecek” diye konuştu. Rus yetkili, "Önümüzdeki günlerde ikinci görüşme olacak" dedi. Tarihi görüşmeye ilişkin Ukrayna'dan da ilk açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi.

Ukrayna AB üyesi mi?

Rusya ile müzaereler devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den Putin’i çileden çıkartacak önemli bir adım geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı. Ukrayna'yı AB içerisinde görmek istediklerini belirten Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, "Ukrayna bize ait, bizden biri ve onları aramızda görmek istiyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Ukrayna NATO üyesi mi?

Ukrayna, NATO üyesi değildir. Ancak Ukrayna'nın NATO'ya girmeyi istemekte. Putin, Ukrayna’nın NATO’ya alınmasının savaş sebebi olarak niteliyordu. Putin, “NATO 2019’daki askeri stratejisinde Rusya’yı doğrudan ana güvenlik tehdidi ve düşman olarak adlandırdı. NATO bizi düşman olarak belirledi." ifadelerini kullanmuştu. Putin, Ukrayna, NATO’ya girerse Rusya ile NATO arasında savaş çıkar” demişti.

Ukrayna-AB ilişkileri

Avrupa Birliği ve Ukrayna arasındaki ilişkiler, Ukrayna-Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması ve Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Bölgesi (DCFTA) aracılığıyla şekilleniyor. Ukrayna, Doğu Ortaklığı ve Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında öncelikli bir ortaktır. AB ve Ukrayna, işbirliğinin ötesine geçerek, kademeli ekonomik entegrasyon ve siyasi işbirliğinin derinleştirilmesine giderek birbirleriyle daha yakın bir ilişki arıyorlar.

Ortaklık anlaşması 2012'de başlatıldı, ancak Ukrayna hükümeti ortaklık anlaşmasının imzalanması için hazırlıklarını 21 Kasım 2013'te askıya aldı. 28-29 Kasım 2013 tarihlerinde Vilnius'ta yapılan AB zirvesine katılan Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç'in başkanlığı sırasında, ortaklık anlaşmasının başlangıçta imzalanması planlanmıştı ancak imzalanmamıştı Ortaklık anlaşmasının imzalanmasını erteleme kararı, AB yanlısı Yevromaydan hareketine yol açtı. Bu hareket, 2014 Ukrayna devriminden sonra Yanukoviç'in ve hükümetinin parlamento tarafından azledilmesine yol açtı. O zamandan beri Ukrayna, 21 Şubat 2019 Ukrayna Anayasasında yer alan Avrupa Birliği'ne entegrasyon ve katılım için çabalamaktadır.

Ortaklık Anlaşmasının siyasi kısmı 21 Mart 2014 tarihinde yeni Başbakan Arseniy Yatsenyuk tarafından imzalandı. Bu arada AB, yolsuzluk yaptığı iddia edilen Rus ve Ukraynalıların varlıklarını dondurarak ve Ukrayna'ya mali yardım sağlayarak Ukrayna'yı istikrara kavuşturmaya çalıştı. Ukrayna-Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşmasının ekonomik kısmı 27 Haziran 2014 tarihinde yeni Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından imzalanmıştır. 1 Ocak 2016'da Ukrayna, AB ile DCFTA'ya katıldı. Ukrayna vatandaşlarına 11 Haziran 2017'de herhangi bir 180 günlük süre boyunca 90 güne kadar Schengen Bölgesine vizesiz seyahat hakkı tanındı ve Ortaklık Anlaşması resmi olarak 1 Eylül 2017'de yürürlüğe girdi.

AB üyesi ülkeler

Almanya

Avusturya

Belçika

Bulgaristan

Çekya

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

GKRY

Hırvatistan

Hollanda

İrlanda

İspanya

İsveç

İtalya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Malta

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovakya

Slovenya

Yunanistan