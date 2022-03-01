Ukrayna 6 günün bilançosunu açıkladı! 5 bin 710 Rus askeri öldürüldü!
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırıları 6. gününe girdi. Başkent Kiev dahil birçok şehirde Rus saldırıları sürerken, Ukrayna ordusu ve halkı direnmeye devam ediyor. İki ülke arasındaki ilk görüşmeden ise bir sonuç çıkmadı. Rusya'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın yasaklanmış olan termobarik bomba kullandığını açıkladı. Rus ordusu, Harkov ile Kiev arasındaki Okhtyrka kentindeki bir askeri üsse saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 70'ten fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetti. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, 'Rusya tüm cephelerde ezici bir yıkım yaşıyor.' dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, 5.710 Rus askerinin öldürüldüğünü, 800'den fazla askeri araç ve 198 tankın imha edildiğini bildirdi.
Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.
Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 6'ıncı gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.