Klimanın uykuya faydası var mı? Uyarılar art arda geliyor: Yaz uykusuzluğu için 3 altın öneri

Yaz mevsiminin gelişiyle uzayan günler ve geç saatlere kadar sarkan sosyal rutinler, yerini bunaltıcı sıcaklara bıraktığında geceler birçoğumuz için uykusuzluğa dönüşüyor. Yatakta bir o yana bir bu yana dönerek sabahı ettiğimiz, ne kadar uyursak uyuyalım yataktan hep yorgun kalktığımız o tanıdık yaz gecelerinin arkasında aslında çok önemli bir biyolojik mekanizma yatıyor. Vücudumuzun geceleri kendini onarabilmesi için çekirdek sıcaklığının düşmesi gerekirken, yüksek oda sıcaklığı ve nem bu doğal döngüye adeta ket vuruyor.