UK Avukatlar, UCM Başsavcısına baskı yapıyor! Ukrayna savaşı nedeniyle... Tutuklama emri kararı

Savaş suçu işledikleri iddiasıyla İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant, Hamas yöneticileri Yahya Sinwar, Muhammed Diab ve Ismail Haniye hakkında gözaltı kararı isteyen Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Karim Khan, BBC’ye konuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı, Netanyahu hakkında savaş suçu işlemekten tutuklama kararı istedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Karim Khan, savaş suçu işledikleri iddiasıyla İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant, Hamas yöneticileri Yahya Sinwar, Muhammed Diab ve Ismail Haniye hakkında gözaltı kararı çıkardı. Biden’den savcıya tepki geldi: “Çok çirkin.” Netanyahu: “Karar antisemitik.”

Biden’ın “Çok çirkin, Netanyahu’nun “Antisemitik” dediği taleple ilgili Haaretz’in haberibe göre İsrail Adalet Bakanlığı kaynaklar önümüzdeki günlerde kararın çıkmasını bekliyor.

Bakanlık kaynaklarına göre Netanyahu hükümetinin İsrail Başsavcılığının devlet soruşturma komisyonu önerisini reddetmesi tutuklama talebinin kabul edilmesine neden olabilir.

Karar anı yaklaşırken, yayınladığı bildiriyle baskı altında olduğunu ve tehdit edildiğini açıklamış olan Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı Karim Khan, BBC’ye konuştu.

Khan, bazı dünya liderlerinin kendisine tutuklama emri çıkarmaması yönünde baskı yaptığını söyledi:

“Bazı liderler ve diğerleri bana söylediler, tavsiyelerde bulundular ve beni uyardılar”

Karim Khan, mahkemenin iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili olarak tüm ulusları aynı standartta tutacağını göstermenin önemli olduğunu söyledi.

Ayrıca yeni Birleşik Krallık hükümetinin tutuklama emirlerine karşı muhalefetini geri çekme kararını da memnuniyetle karşıladı:

“Yeni hükümet tarafından uluslararası hukukla ilgili olarak bir ton ve bence içerik farkı var. Ve bence bu memnuniyet verici.”

Birleşik Krallık’taki bir önceki Muhafazakar hükümet, savcının İsrailli liderler aleyhinde yakalama emri çıkarma hakkını sorgulayarak mahkemeye başvurmayı planladığını belirtmişti.



Ancak Temmuz ayında, yerine gelen İşçi Partisi hükümetinin sözcüsü konunun “mahkemeyi ilgilendiren bir mesele” olduğunu ve bu nedenle bir başvuruda bulunmayacaklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden İsrailli liderler hakkında tutuklama emri çıkarılması için yapılan başvurunun “çirkin” olduğunu söylemişti.

Khan BBC’ye yaptığı açıklamada, kendisini eleştirenlerin aksine, yakalama emri taleplerinin dayandığı kanıtları gördüğünü söyledi:

“En azından bir avantajım var. Umarım onlar da benim kanıtları gördüğümü kabul ederler. Ama görmediler. Başvuru kamuya açık değil. Gizlidir. Odaya sunulmuştur. Dolayısıyla hangi kanıtların sunulduğunu tahmin ediyorlar.”



Ukrayna’daki savaşa da değinen Khan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “bir mahkeme salonunun içini göreceğine” inandığını söyledi ve diğer dünya liderlerinin mahkeme önüne çıkarıldığı tarihi vakalara işaret etti:

“Hiçbir şey kalıcı değildir. Hayat geçicidir.”

serbestiye'te aktarılan haberde:Başsavcı Khan, 2022 yılında Putin hakkında “Ukraynalı çocukların yasadışı yollarla sınır dışı edildiği iddiasıyla” tutuklama talep etmiş, mahkeme kararı kabul etmişti.

Putin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında işlediği iddia edilen savaş suçları için geçerli bir tutuklama emri olmasına rağmen, Salı günü ICC imzacısı olan Moğolistan’a yaptığı ziyaret sırasında tutuklanmadı.