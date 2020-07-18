Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ın ismi son dönemde pek çok kulüple anılmaya başladı. Sporseverler bu sebeple Uğurcan'ın kariyerini yakın takibe aldı. İşte, Uğurcan Çakır'ın biyografisi.

Uğurcan Çakır kimdir?

Trabzonspor forması giyen Uğurcan Çakır 5 Nisan 1996'da Antalya'da dünyaya geldi.

Ailesiyle İstanbul'a taşınan Çakır, futbola 12 yaşında İstanbul'un amatör takımlarından Çekmeköyspor'da forma giydi ve 1 sezon sonra 1461 Trabzon takımının altyapısına transfer oldu. Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'un altyapısında dikkat çeken Çakır, 2012 yılında Trabzonspor altyapısına transfer edildi ve burada İbrahim Demir ile en çok dikkat çeken kalecilerden oldu.

Uğurcan Çakır milli takım formasını da giyiyor. Alt yaş kategorilerinde toplam 9 maçta millî takım forması giyen Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.

Uğurcan Çakır bordo-mavili formayla 74 maça çıktı.

Transfermarkt verilerine göre Uğurcan Çakır'ın piyasa değeri 9.50 milyon EURO.