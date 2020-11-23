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Biyografi Uğur Yılmaz neden kovuldu? Uğur Deniz Yılmaz kimdir?
Biyografi

Uğur Yılmaz neden kovuldu? Uğur Deniz Yılmaz kimdir?

Uğur Deniz Yılmaz twitter. Yurt dışından devşirilen yarışmalar arasında bulunan Masterchef sözde yarışmasında skandallar hiç eksik olmadı. Uğur Yılmaz Deniz, sosyal medyada kullandığı küfürleri nedeniyle yarışmadan kovuldu. Peki Uğur Deniz Yılmaz Twitter’da ne yazmış? Uğur Yılmaz Deniz kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-11-23 08:10:00 - 2020-11-23 08:12:21
Uğur Yılmaz neden kovuldu? Uğur Deniz Yılmaz kimdir?

Masterchef yarışmacısı Uğur Deniz Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı iğrenç paylaşımlar gündem. Uğur Deniz Yılmaz attığı twitlerin bazıları edep sınırlarını zorlarken, bazıları ırkçı bazıları da ahlaksızlık kokan hakaret içerikli paylaşımlar. Başörtüsüne dil uzatan Uğur Deniz Yılmaz, başörtüsüne düşman olduğunu ‘Başörtülü kadınlar çok itici’ diyerek rezil paylaşımında gösterdi. Kürt kardeşlerimize de ağır hakaretlerde bulunan Uğur Deniz Yılmaz’ın yaptığı ahlaksız paylaşımları sonrası sözde yarışmadan kovuldu. Peki kim bu Uğur Deniz Yılmaz?

Uğur Deniz Yılmaz kimdir?

26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz’in iki kardeşi vardır. Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum’da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir. Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir. 

 

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