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Sağlık Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi
Sağlık

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Biontech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, Mayıs sonunda veya Haziran ayının başında koronavirüs vaka ve can kaybı sayısının kalıcı ölçüde düşeceğini ve normal yaşama dönülebileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 17:03:00 -
Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren Biontech şirketinin kurucusu Türk bilim insanı Uğur Şahin normalleşme süreci hakkında Alman basınına açıklamalarda konuştu. Şahin, Alman basınından Der Spiegel ve Bild gazetesine yaptığı açıklamada, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün Mayıs- Haziran aylarında gerçekleşeceğini söyledi.

Aşılanma en büyük etken

Aşılamaya vurgu yapan Şahin, "Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak Covid-19'un kontrol altına alınması, virüsün artık bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama tekrar dönebileceğimiz anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Her iki yılda aşı tekrarı

Virüsteki mutasyonların artmasının endişe verici olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, geliştirdiği aşının bu kadar yüksek etki etmesini beklemediğini de ayrıca belirtti. Şahin, koronavirüs aşısı sayesinde virüsün insan vücudundaki gelişiminin engellendiğini ifade ederken koronavirüs aşısının her iki yılda bir tekrar edilmesi gerektiğini de ayrıca belirtti.

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Yorumlar

abdrhman

parayı buldular aşıyla.  
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