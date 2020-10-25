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Ekonomi Uğur Okulları'na "Eğitimde Türkiye Markası Ödülü"
Ekonomi

Uğur Okulları'na "Eğitimde Türkiye Markası Ödülü"

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu: - "Uğur Okulları olarak yarım asrı aşkın deneyim, başarı ve vizyon ile öğrencilerimizi başarılı bir geleceğe hazırlıyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin eğitim gücüyüz"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:32:38 -
Uğur Okulları'na "Eğitimde Türkiye Markası Ödülü"

İSTANBUL (AA) - Uğur Okulları, İstanbul Eğitim Zirvesi kapsamında verilen Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri'nde Eğitimde Türkiye Markası Ödülü'ne layık görüldü.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, "Eğitimin Zor'lu Dönüşümü ve Arayışlar: Yeni Paradigma Arayışları, Hibrid Modeller ve Teknolojik Dönüşüm Nasıl Bir Eğitim Modeli'ni Ortaya Çıkaracak?" başlığıyla gerçekleştirilen zirvede, 7. Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

Eğitim dünyasında dönüşümün dinamiklerini ortaya koyan, eğitimin paydaşlarını bir araya getirerek yeni fikir ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan Artı Eğitim dergisi tarafından gerçekleştirilen İstanbul Eğitim Zirvesi'nde, Uğur Okulları Eğitimde Türkiye Markası Ödülü'ne layık görüldü.


- "Türkiye'nin eğitim gücüyüz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, eğitimde marka olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 51 ilinde, 68'i kampüs 109 okulda kaliteli eğitimi öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Uğur Okulları olarak yarım asrı aşkın deneyim, başarı ve vizyon ile öğrencilerimizi başarılı bir geleceğe hazırlıyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin eğitim gücüyüz. Her biri alanında deneyimli akademik kadrosuyla, sunulan çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kodlama eğitimi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyoruz."

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