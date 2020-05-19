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Ekonomi

Uğur Koleji öğrencileri, şiirin gücünü yansıtmak için kısa film çekti

Uğur Koleji öğrencileri, şiirin iyileştirici ve birleştirici gücünü yansıtmak üzere "Yeni Bir Başlangıç." isimli kısa film çekti

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:51:49 -
Uğur Koleji öğrencileri, şiirin gücünü yansıtmak için kısa film çekti

İSTANBUL (AA) - Uzaktan eğitim sürecinde etkinliklerini sürdüren Uğur Koleji Anadolu Lisesi Drama Kulübü öğrencileri şiirin iyileştirici ve birleştirici gücünü yansıtmak üzere bir kısa film çekti.

Uğur Koleji'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler şiirin iyileştirici ve birleştirici gücünü yansıtmak üzere "Yeni Bir Başlangıç." isimli kısa filme imza attı.

Cemre Deneyici, Bahar Çetinkaya, Aslı Şanlı, Nehir Aktürk Çiğdem Güngör ve Nail Kılıçoğlu'nun rol aldıkları filmi, Uğur Koleji Drama Öğretmeni Gökben Derviş tasarlayıp yönetti.

Kurgusunu Uğur Koleji Halkla İlişkiler Müdürü Günseli Tunay'ın gerçekleştirdiği kısa film uzaktan eğitim sırasında çekildi, yönetmen ile oyuncular asla bir araya gelmedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılında yayınlanacak olan kısa filmde öğrenciler, değerli şairler İlhan Berk, Nazım Hikmet Ran, Arif Damar, Orhan Veli Kanık, Gülten Akın, Metin Eloğlu, Melih Cevdet Anday, Edip Cansever’in şiirlerini seslendirdiler.

Kısa film, "Bütün kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, meltemi senden esen, soluğu senden olan, yeni bir başlangıç vardır." şeklindeki mesajıyla karantina günlerinde umut dolu bir kapanış yapıyor.


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