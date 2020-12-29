Uğur Kabul Sınavı, 9-10 Ocak'ta çevrim içi yapılacak

İSTANBUL (AA) - Öğrencilere başarı düzeylerini ölçme şansı tanıyan Uğur Kabul Sınavı (UKS), Türkiye genelinde 9-10 Ocak'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde Türkiye'nin dört bir yanında uzaktan eğitimi kesintisiz sürdüren Uğur Okulları'nda sınav heyecanı başlıyor.

Bilimsel ve akademik eğitimi ile başarıyı destekleyen Uğur Okulları'nın her yıl düzenlediği, Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak UKS, çevrim içi yapılacak.

Bu yıl 9-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek sınava 4'üncü sınıf ve 11'inci sınıf arası tüm öğrenciler katılım sağlayabilecek.





- Yaş grubuna göre soru sorulacak





Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin, Türkiye genelinde hangi yüzdelik dilimde yer aldığını bilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sınava katılan öğrencilere yaş gruplarına göre sorular yöneltiyoruz. 4, 5, 6, 7'nci sınıf öğrencilerine 60 soru yöneltilerek 120 dakika süre verilecek. 8'inci sınıf öğrencilerine 75 soru, 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerine 80 soru, 11'inci sınıf öğrencilerine ise 90 soru yöneltilecek. Bu sınav grubundaki öğrencilere 150 dakika süre tanınacak. Öğrenciler, sınavlardan aldıkları puanlara göre eksiklerini giderme şansı bulacak ve böylece kendi akademik düzeyini değerlendirebilecek."





- Sonuçlar 15 Ocak 2021'de açıklanacak





Sınava katılan tüm öğrenciler, Uğur Okulları'nın yapay zeka tabanlı öğrenim platformu Metodbox'ı ücretsiz kullanma şansına sahip olacak.

Öğrenciler, 15 Şubat ila 16 Mart arasında Uğur Okulları'nın 2020-2021'in ilk dönemindeki tüm konu kavrama testleri, soru bankaları, konu anlatım fasikülleri test ve cevap anahtarları ile konu çözüm videolarına erişebilecek.

Sınavın başvuruları, www.uks.ugurokullari.k12.tr web sitesi üzerinden 6 Ocak'a kadar gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 15 Ocak 2021'de açıklanacak.















