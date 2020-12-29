  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Uğur Kabul Sınavı, 9-10 Ocak'ta çevrim içi yapılacak
Ekonomi

Uğur Kabul Sınavı, 9-10 Ocak'ta çevrim içi yapılacak

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu: - "Öğrenciler, sınavlardan aldıkları puanlara göre eksiklerini giderme şansı bulacak ve böylece kendi akademik düzeyini değerlendirebilecek"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:13:37 -
Uğur Kabul Sınavı, 9-10 Ocak'ta çevrim içi yapılacak

İSTANBUL (AA) - Öğrencilere başarı düzeylerini ölçme şansı tanıyan Uğur Kabul Sınavı (UKS), Türkiye genelinde 9-10 Ocak'ta çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde Türkiye'nin dört bir yanında uzaktan eğitimi kesintisiz sürdüren Uğur Okulları'nda sınav heyecanı başlıyor.

Bilimsel ve akademik eğitimi ile başarıyı destekleyen Uğur Okulları'nın her yıl düzenlediği, Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak UKS, çevrim içi yapılacak.

Bu yıl 9-10 Ocak'ta gerçekleştirilecek sınava 4'üncü sınıf ve 11'inci sınıf arası tüm öğrenciler katılım sağlayabilecek.


- Yaş grubuna göre soru sorulacak


Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin, Türkiye genelinde hangi yüzdelik dilimde yer aldığını bilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sınava katılan öğrencilere yaş gruplarına göre sorular yöneltiyoruz. 4, 5, 6, 7'nci sınıf öğrencilerine 60 soru yöneltilerek 120 dakika süre verilecek. 8'inci sınıf öğrencilerine 75 soru, 9 ve 10'uncu sınıf öğrencilerine 80 soru, 11'inci sınıf öğrencilerine ise 90 soru yöneltilecek. Bu sınav grubundaki öğrencilere 150 dakika süre tanınacak. Öğrenciler, sınavlardan aldıkları puanlara göre eksiklerini giderme şansı bulacak ve böylece kendi akademik düzeyini değerlendirebilecek."


- Sonuçlar 15 Ocak 2021'de açıklanacak


Sınava katılan tüm öğrenciler, Uğur Okulları'nın yapay zeka tabanlı öğrenim platformu Metodbox'ı ücretsiz kullanma şansına sahip olacak.

Öğrenciler, 15 Şubat ila 16 Mart arasında Uğur Okulları'nın 2020-2021'in ilk dönemindeki tüm konu kavrama testleri, soru bankaları, konu anlatım fasikülleri test ve cevap anahtarları ile konu çözüm videolarına erişebilecek.

Sınavın başvuruları, www.uks.ugurokullari.k12.tr web sitesi üzerinden 6 Ocak'a kadar gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 15 Ocak 2021'de açıklanacak.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’nin baskısına dayanamadı... Geri adım atıp resmen açtılar!
Gündem

Türkiye’nin baskısına dayanamadı... Geri adım atıp resmen açtılar!

Rusya’nın arabuluculuğunda Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’la barış anlaşması imzalamak zorunda kalan Ermenistan, Türkiye'nin baskısına dayanam..
2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?
Ekonomi

2021 bekçi maaşları ne kadar oldu?

2021 bekçi maaşları ne kadar oldu? Bekçi maaşına zam yapıldı mı? Güncel bekçi maaşları ne kadar? Asgari ücrete yapılan zammın ardından bekçi..
Yürürlüğe girdi... Flaş değişiklik Resmi Gazete'de bu sabah yayımlandı!
Gündem

Yürürlüğe girdi... Flaş değişiklik Resmi Gazete'de bu sabah yayımlandı!

HSK'nın 24 Aralık 2020'deki kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnamede, 324 adli yargı ile 61..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay