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Gündem Uğur Işılak solak medyayı ters köşeye yatırdı!
Gündem

Uğur Işılak solak medyayı ters köşeye yatırdı!

‘Dombra’ şarkısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarlayan Uğur Işılak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’yi eleştirdiği iddia edilen yeni bir şarkı yaptığı iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından “davamın arkasındayım” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:50:00 -
Uğur Işılak solak medyayı ters köşeye yatırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en beğenilen seçim şarkısı olan ‘dombra’nın mimarı şarkıcı Uğur Işılak, solak medyayı ters köşeye yatırdı.

AK Parti içerisinde fitne sokmaya çabalayan solak medyanın yalan ve iftira haberleri ellerinde patladı.

Solak medyada Uğur Işılak’ın “Öz Eleştiri” isimli şarkısıyla AK Parti’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği iddia edilen haberlere yer verilmişti.

"Davamın arkasındayım"

Erdoğan ve AK Parti isminin dahi geçmediği şarkı üzerinden fitne çıkarmaya çalışan solak medyaya Uğur Işılak sosyal medyadan anlamlı bir cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen bir fotoğrafını paylaşan Işılak “Buraya bir link ve bir de fotoğraf bırakıyorum :) Bilinsin ki, hem sözümün hem davamın arkasındayım!” ifadelerine yer verdi.

 

 

 

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