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Uğur Gürses kimdir? Hürriyet köşe yazarı Uğur Gürses kovuldu mu?

2014 yılından itibaren yazdığı her yazıda hükümetin ekonomi politikalarını yerden yere vuran Hürriyet köşe yazarı Uğur Gürses'in gazetedeki yazılarına son verildi. Peki Uğur Gürses kimdir?

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:01
Uğur Gürses kimdir? Hürriyet köşe yazarı Uğur Gürses kovuldu mu?

Yazdığı her yazıda hükümetin ekonomi politikalarını yerden yere vuran Hürriyet köşe yazarı Uğur Gürses'in gazetedeki yazılarına son verildi. Peki Uğur Gürses kimdir?

1963 yılında Ankara’da doğdu. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Çalışma hayatına 1986 yılında T.C. Merkez Bankası’nda başladı. Döviz kuru politikası, portföy yönetimi, döviz rezerv yönetimi ve açık piyasa işlemleri konularında çalıştı. 1994 yılında özel kesime geçti; 2000 Eylül ayına kadar ticari bankalarda üst kademe yöneticilik yaptı.

Bankacılığı bırakarak 2000-2005 arasında CNN TÜRK televizyonunda ekonomi yorumculuğu ve ekonomi haber yöneticiliği yaptı. Yorumculuğu 2012 yılında SKYTÜRK360 televizyonunda sürdürdü 1999 yılında Yeni Yüzyıl gazetesinde başladığım günlük ekonomi ve finans yazılarına, daha sonra Yeni Binyıl gazetesinde devam etti. 2001 yılından beri de yazılarını Radikal gazetesinde sürdürdü. 2014 Nisan ayından itibaren Hürriyet’te yazmaya başladı..Zaman zaman ise konuşmacılık yapıyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:01
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